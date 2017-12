"Cidadãos" vence sem maioria absoluta

Tamanho do texto

A vencedora da noite, Inés Arrimadas. A líder do Cidadãos conquistou 25,35% dos votos, assegurando a eleição de 37 deputados.

Com mais de um milhão de eleitores, o Cidadãos tornou-se no primeiro partido contra a independência da Catalunha a vencer as eleições autonómicas.

Arrimadas defendeu que deve ser a presidente da Catalunha e que esta foi também uma vitória da região, de Espanha e da Europa.

"Ganhámos as eleições para o Parlamento da Catalunha. Pela primeira vez na história da Catalunha, há um partido constitucionalista a vencer e é o Cidadãos. Um milhão e cem mil catalães votaram em nós. Eu só quero dizer-lhes um milhão e cem mil agradecimentos a todos", afirmou Arrimadas.

Sem motivos para festejar, o Partido Socialista da Catalunha ficou aquém do esperado conquistando 13,87% dos votos, no entanto elegeu 17 deputados, mais um dos que no escrutínio anterior.

O líder, Miquel Iceta, apelou aos independentistas para que abandonem a "via unilateral e ilegal"

O grande derrotado da noite foi Xavier Garcia Albiol. O candidato do Partido Popular da Catalunha arrecadou 4,24% dos votos, elegendo apenas 3 deputados.

Garcia Albiol assumiu a derrota e mostrou-se muito preocupado com o futuro social e económico da Catalunha.