Acidente ferroviário faz 40 feridos em Madrid

A colisão de um comboio com uma plataforma que sinaliza o término da linha, na estação de Alcalá de Henares, nos arredores de Madrid, fez cerca de 40 feridos, dois em estado grave.

O acidente ocorreu na tarde de sexta-feira, quando o comboio de dois andares circulava a pouca velocidade na estação.

Segundo os serviços de emergência espanhóis, os feridos foram encaminhados para os hospitais da zona.

Dois dos feridos graves são um homem de 45 anos com um possível pneumotórax, transportado para o hospital La Princesa de Madrid, e um idoso de 80 anos com fratura na anca e que ficou internado no Príncipe de Astúrias, em Alcalá de Henares, segundo as mesmas fontes.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, enviou já uma mensagem de solidariedade ao rei de Espanha, Filipe VI.

Estão ainda por apurar as causas do sinistro.