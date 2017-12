Aprovadas novas sanções contra a Coreia do Norte

A Coreia do Norte e o regime de Kim Jong-un chegam ao final do ano a conhecer um novo pacote de sanções.

No rescaldo do teste com um míssil balístico intercontinental de finais de novembro, os 15 Estados-membros do Conselho de Segurança da ONU aprovaram, por unanimidade, uma resolução proposta pelos Estados Unidos.

Na prática é de esperar um impacto significativo para a economia norte-coreana. As sanções incluem restrições ao envio de produtos petrolíferos refinados para o país e exigem o repatriamento de cidadãos norte-coreanos a trabalhar no estrangeiro. Os rendimentos por eles obtidos são uma lufada de ar fresco para o Governo norte-coreano.