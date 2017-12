Boris Johnson visita Moscovo e deixa avisos

À chegada, abraços e apertos de mão, mas o clima de cordialidade esfriou gradualmente.

De visita à Rússia, a primeira de um chefe da diplomacia britânica em cinco anos, Boris Johnson falou no aumento das exportações do Reino Unido para o país.

No diálogo com o homólogo russo, Sergei Lavrov, não deixou de referir a tensão nas relações bilaterais e de falar, entre outras matérias, numa resposta à altura em caso de eventuais ciberataques.

"Não podemos ignorar as dificuldades. Não podemos fazer de conta que não existem e que não partilhamos uma visão comum sobre os acontecimentos na Ucrânia, nos Balcãs Ocidentais ou, como disse a primeira-ministra britânica Theresa May, sobre as atividades russas no ciberespaço. Também falamos em nome da comunidade LGBT na Chechénia e no mundo, como se espera de nós", sublinhou Boris Johnson.

À entrada para as conversações, o ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, acrescentou que as relações entre os dois países "estão em baixo."

Foi ainda mais claro durante a conferência de imprensa conjunta desta sexta-feira.

"Pessoalmente não me lembro que ações agressivas da Rússia contra o Reino Unido. Nunca acusámos Londres de coisa alguma, mas ouvimos, pelo contrário, muitas acusações, mesmo insultos, por parte do Reino Unido contra a Rússia. Acusações de que apoiamos um regime criminoso na Síria, de que somos agressores e ocupantes", disse Lavrov.

Nenhum dos lados espera grandes mudanças nas relações. Boris Johnson já tinha agendado a viagem oficial duas vezes. Acabou sempre por desmarcar em cima da hora.