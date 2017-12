Como mudam as celebrações do Natal na Europa e mais além?

Quem traz os presentes?

Pai Natal.Pai Natal (São Nicolau no nordeste francês).Menino Jesus.São Basílio / Άγιος Βασίλης, a 1 de Janeiro.Menino Jesus (Jézuska), Avô Inverno (Télapó) antes de 1990.Pai Natal a 25 de dezembro, os Reis Magos a 6 de Janeiro.São Nicolau, mas pode mudar dependendo da regiãoMenino Jesus, tradicionalmente. Mais recentemente, o Pai Natal.Avô Gelo, que deixa as prendas na árvore a 31 de dezembro.Reis Magos – Belchior, Gaspar e Baltazar – trazem prendas a 6 de janeiro.Pai Natal.São Nicolau ou Avô Gelo, a 19 de dezembro.

O que se come tradicionalmente no dia de Natal?

Peru assado é o mais comum, servido com batatas assadas; vegetais, incluindo o ódio de estimação, as couves de Bruxelas; molho de arando ou de pão com molho de carne; pequenas salsichas finas embrulhadas em bacon, coloquialmente conhecidas como “porcos em cobertores”. A sobremesa pode ser pudim de Natal (um bolo de frutos secos por vezes flamejado em brandy, tartes de carne com natas ou molho doce; bolo de Natal (bolo de frutos secos com cobertura de açúcar) ou tronco de chocolate.





França Paté de fígado, salmão fumado, vieiras e ostras são algumas das entradas favoritas durante as refeições de Natal. O prato principal é quase sempre carne, seja peru assado, capão ou ganso; rosbife, peças de caça e presunto também podem estar na ementa. Não é tarefa fácil ser vegetariano no dia de Natal em França. A sobremesa é geralmente um tronco de chocolate coberto de chocolate fino, manteiga ou natas batidas.

Alemanha Muitos alemães preferem uma refeição simples a 24 de dezembro para evitar trabalho extra nesse dia. Optam por Würstchen mit Kartoffelsalat, salsichas com salada de batata. Nos dias 25 e 26, quando visitam as famílias, as refeições são mais elaboradas, incluindo pato assado, ganso ou bife.

Grécia Tradicionalmente, o prato principal do jantar de Natal é porco assado, com uma variedade de acepipes a acompanhar. O perú de Natal tornou-se popular nos últimos anos.

Melomakarona e kourabiedes são as duas variedades de bolos gregos de Natal e de Ano Novo. A primeira são bolachas de sêmola, canela e cravo-da-índia mergulhadas em mel enquanto a segunda são bolachas de água de rosas e manteiga fresca salpicadas com açúcar em pó e que se servem geralmente no ano novo.

Christopsomo é o pão que é feito na véspera de Natal, que leva uma cruz desenhada no topo antes de ser cozido.

Vassilopita é o famoso bolo de Natal grego. é feito em honra de São Basílio.

Hungria Sopa de peixe ou carne de caça é o prato principal. Sobremesas tradicionais: tortas de sementes de papoila ou de nozes. De acordo com as crenças locais, as escamas de peixe representam dinheiro, as sementes de papoila trazem sorte e felicidade e as nozes são símbolo de riqueza.

Itália Ementa de 24 de dezembro: salada de polvo, vermicelli a vongole (um tipo de massa, usado para condimentar o peixe, com amêijoas), spigola all’acqua pazza (caldeirada de peixe), bacalhau frito, enguia frita, salada com couve-flor, azeitonas, anchovas e picles. As sobremesas incluem panettone e pandoro no norte de Itália, pastiera, struffoli e cassata no sul de Itália.

Ementa do dia de Natal: massa feita no forno, peru recheado, costeletas, salada de couve-flor, anchovas, azeitonas e picles e uma mistura de frutos do mar fritos.

Polónia O jantar de 24 de dezembro é a refeição mais importante, onde os pratos incluem carpa, borscht (sopa) com uszka (pequenos ravioli recheados) e couve e cogumelos. É uma refeição sem carne.

Come-se uma simples refeição de bacalhau cozido, legumes vários como couve, cenouras e batatas na véspera de Natal. No dia de Natal, a maior parte das famílias come cabrito com batatas assadas, mas há quem opte por peru.



Rússia Saladas, champanhe e caviar na véspera de Ano Novo.

Selyodka pod Shuboi é uma salada de peixe, batatas, cenouras, beterrabas, cebolas e maionese.

O champanhe é geralmente Sovietskoye.

Espanha No Dia de Reis (6 de janeiro) comem roscón de reyes e turrão.

Turquia O prato especial na véspera de Ano Novo é peru.

Ucrânia A véspera de Natal, celebrada a 6 de Janeiro, tem uma grande refeição com uma dúzia de pratos, simbolizando os 12 apóstolos.

Os pratos também podem ser bebidas, mas não alcoólicas. Um dos pratos mais comuns é kutya, uma sobremesa feita de trigo ou arroz com nozes, passas de uva, sementes de papoila e mel.

Que outras tradições há à volta do Natal?

O dia de Natal pode incluir uma visita matinal a uma igreja seguida de uma troca de presentes e um jantar festivo. Muitos assistem ao discurso da Rainha na televisão, pela noite.

O dia a seguir ao Natal é chamado Boxing Day. A sua origem vem da tradição de as classes altas darem presentes aos empregados e fornecedores, conhecidos como caixas de Natal, para lhes agradecer os esforços feitos ao longo do ano e por trabalharem a 25 de dezembro. Este dia é dominado pelo futebol. Na Escócia a véspera de Ano Novo é mais festejada do que o dia de Natal.

França O Natal é uma festa privada e de família. Uma vez que não é um país muito religioso, não há muita gente a ir à Missa do Galo na véspera de Natal. Os presentes são geralmente abertos tarde, na véspera de Natal. Mas outros podem ser recebidos no dia de Natal, que geralmente é passado com a parte da família com que não se esteve na véspera.

Alemanha O Natal é celebrado a 24 de dezembro. Uma Christmas is celebrated on December 24. Uma das tradições é decorar muito bem um berço. Todos os dias, Maria e José aproximam-se um pouco mais do berço. Finalmente, o Menino Jesus é enfiado lá dentro e os Reis Magos vão visitá-lo.

Grécia Hinos de Natal a 24 e 31 de dezembro e a 5 de Janeiro. As crianças nas ilhas cantam hinos de Natal de porta em porta, guardando os doces que lhes são dados.

Hungria Os presentes são dados a 24 de Natal. A tradição dos hinos de Natal permaneceu em aldeias, onde as pessoas se vestem como personagens bíblicas.

Itália A Missa do Galo e uma representação viva do presépio costuma fazer-se em algumas aldeias.

Polónia À hora de jantar, põe-se mais um prato na mesa, para o caso de alguém chegar inesperadamente. De acordo com uma tradição da região centro, os animais podem falar à meia noite da véspera de Natal.

Portugal Os presentes são abertos depois da Missa do Galo ou cedo no dia de Natal.

Rússia O Natal na Rússia é celebrado a 7 de janeiro, de acordo com o calendário ortodoxo. As férias começam a 31 de dezembro.

Espanha As celebrações natalícias começam com o El Gordo, a lotaria de Natal, que deixa toda a gente completamente entusiasmada e pode demorar até 5 horas para se apurar os vencedores.

Turquia Os cristãos na Turquia são maioritariamente ortodoxos e por isso celebram o Natal a partir de 6 de janeiro. Neste dia, um padre atira uma cruz de madeira para a água e as pessoas atiram-se a seguir para a salvar. Não há árvores de Natal, mas decoram uma no Ano Novo, quando os presentes são trocados.

Ucrânia Os cristãos ortodoxos celebram o Natal a partir de 7 de janeiro durante três dias. Em algumas regiões vão ao cemitério na noite antes do Natal para pôr velas nas campas dos familiares e amigos.

Os mais novos vão de porta em porta vestidos como personagens do presépio, uma tradição chamada Vertep.