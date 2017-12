Incêndio no Jardim Zoológico de Londres

Um incêndio atingiu o Jardim Zoologico de Londres na madrugada de sábado. Um membro do pessoal de assitência ficou ferido e foi transportado para o hospital.

Outros trabalhadores sofreram ferimentos ligeiros e foram assistidos no terreno. Várias suricatas foram dadas como desaparecidas, assim como um porco-formigueiro.

Alguns jornais britânicos avançam com a morte confirmada deste animal. Cerca de 70 operacionais combateram as chamas, que começaram numa zona do Jardim conhecida como Aventura Animal.

As chamas esparalham-se depois para uma loja de recordações. As autoridades dizem que o jardim zoológico vai permanecer fechado durante alguns dias. Desconhecem-se as causas do incêndio.