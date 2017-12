Lançamento do Falcon Nine faz furor nas redes sociais

A norte-americana SpaceX lançou, esta sexta-feira, na base militar de Vanderberg, condado de Santa Barbara, o Falcon Nine, com 10 satélites de uma empresa de telecomunicações.

De acordo com o dário Los Angeles Times, o lançamento foi um sucesso e os 10 satélites encontram-se em funcionamento.

Os bombeiros de Los Angeles viram-se obrigados a deixar um aviso na rede social Twitter: não havia nada a temer e tratava-se de um lançamento feito a partir de uma base militar.

Mas as redes sociais não deixaram passar esta oportunida de e depressa se falou, ainda que com humor, numa invasão alienigena e num ataque da Coreia do Norte.

O lançamento foi visto um pouco por todo o sul do estado da Califórnia. O canal 4 da região de Los Angeles, da NBC, publicou uma seleção com as melhores fotos do lançamento no Twitter.