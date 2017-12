Sam Haskell, o Diretor Executivo da Organização do concurso Miss America foi suspenso depois de revelados emails em que criticava concorrentes e as humilhava por causa da aparência física.

O Hufftington Post revelou uma mensagem em que Haskell chamava "gorda" e "asquerosa" à Miss America 2013, Mallory Hagan.

Pelo menos outros dois executivos da organização tomaram a decisão de sair da organização, depois de divulgados os emails.

Várias vencedoras do concurso Miss America assinaram, depois de conhecida a notícia, uma petição que exigia que Haskell e todos os envolvidos abandonassem os cargos, sem esquecer "os que sabiam do que se passava nada fizeram".

Mais um capítulo do "Efeito Weinstein"

O comportamento inapropriado de várias figuras públicas en relação às mulheres no local de trabalho tem vindo a ser objeto de atenção crescente da parte dos media nos Estados Unidos e outros países depois de revelado o chamado escândalo Weinstein, relacionado com os alegados abusos cometidos por um conhecido produtor de Hollywood, Harvey Weinstein, ao longo de décadas.

Notícias sobre alegados abusos, comportamentos inapropriados e, em muitos casos, violações têm sido contados por várias mulheres, que afirmam ter sido vítimas de figuras conhecidas do mundo do cinema, espetáculo e, em casos como da Organização Miss América, quadros dirigentes de grandes empresas, mas também no mundo do jornalismo e das elites políticas.