Filipinas: Incêndio em centro comercial faz 37 mortos

Um centro comercial na cidade de Davao, no sul das Filipinas, fez pelo menos 37 mortos e dezenas de feridos.

O incêndio teve início numa loja que vendia mobiliário, roupa e artigos de casa, e rapidamente tomou conta de parte do edifício.

Numa altura em que as Filipinas vivem momentos mais difíceis, depois de cheias assolarem o país, Rodrigo Duterte, presidente do país, viajou de Manila até ao local do incêndio para consolar as vítimas, e também a sua filha, a qual é a repesentante da cidade de Davao, onde fica o centro comercial.

Os bombeiros demoraram horas a combater o incêndio que começou sábado de manhã e só foi extinto durante a tarde.

Está a decorrer uma investigação para saber qual a causa do incidente.