Dezenas de pessoas estão dadas como desaparecidas, na sequência de um incêndio num centro comercial em Davao, no sul do arquipélago das Filipinas. O fogo terá começado no terceiro piso, ao início da manhã.

Paolo Duterte, o vice-presidente da Câmara Municipal de Davao, e filho do presidente filipino Rodrigo Duterte, escreveu no Facebook que eram quase nulas as hipóteses de 37 pessoas terem sobrevivido ao sinistro, citando um responsável da proteção contra incêndios.

Segundo o último balanço das autoridades, cerca de 200 pessoas morreram e mais de 70 mil tiveram de abandonar as suas casas devido às fortes inundações que assolam o sul do país, devido à passagem da Tembin.

A tempestade tropical varre o sul das Filipinas desde sexta-feira, em especial a ilha de Mindanau. Segundo as equipas de socorro há centenas de pessoas ainda desaparecidas.