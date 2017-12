O Iraque abriu um concurso internacional para a construção de um novo oleoduto entre a região de Kirkuk e Fish-Khabur.

Com uma extensão de 350 quilómetros e uma capacidade para transportar mais de um milhão de barris por dia, o projeto abre uma nova fase nas exportações de petróleo de Kirkuk depois de as forças iraquianas terem assumido o seu controlo como retaliação ao referendo de independência curdo, considerado ilegal pelo Iraque.

O ministro do petróleo, Asim Jihad, deu até 24 de janeiro para as empresas estrangeiras submeterem as suas propostas, colocando ainda no caderno de encargos da obra diversas infraestruturas associadas.

Os custos do projeto serão igualmente assumidos pela empresa que conquistar a empreitada, sendo que a recuperação do investimento está assegurada com a concessão e exploração do oleoduto por um determinado período de tempo.

O anúncio surgiu no mesmo dia em que o país anunciou um acordo com a petrolífera chinesa Zhenhua Oil para aumentar a exploração a leste de Bagdad. Segundo as autoridades governamentais, esta jazida tem o potencial para produzir mais 120 mil barris por dia.