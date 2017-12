A caminho do Vietname, Tembin passa a tufão

Tamanho do texto

Milhares de pessoas passaram o natal em refúgios de emergência no sul do arquipélago das Filipinas, que enfrenta agora os estragos deixados pela Tempestade Tropical Tempin.

Segundo o balanço avançado pelas autoridades esta segunda-feira, morreram pelo menos 240 pessoas.

Foi nas província de Lanau do Norte de Lanau do Sul, na ilha de Mindanau que a Tempestade Tembin mais de fez sentir, com rajadas fortes, chuvas intensas e deslizamentos de terra.

Tembin foi declarada como tufão antes de deixas as Filipinas, em direção ao Vietname, pelo Mar da China.

Os números conhecidos na manhã de segunda-feira (hora central europeia) apontam para quase 100 mil pessoas nos mais de 260 centros de abrigo e refúgio. Pelo menos outras 85 mil pessoas encontram-se noutros locais, que não são obrigatoriamente abrigos criados para o efeito.

Tembin dirige-se para o Vietname

Tembin, já considerado como um tufão, deverá agora atingir o sul do Vietname, deslocando-se pelo Mar da China.

O Governo fala num milhão de deslocados. Em cidades como Ho Chi Minh, as escolas deverão permanecer fechadas.

Os pescadores foram aconselhados a ficar em terra. Tembin deverá chegar ao Vietname no final da tarde de segunda-feira.

A corta do sul do país asiático deverá ser das zonas mais atingidas. As autoridades de 15 províncias vietnamitas encontram-se em alerta.