'Tembin' perde força na passagem pelo Vietname

Depois de deixar um rasto de morte e destruição nas Filipinas, com pelo menos 164 mortos e quase 200 desaparecidos, a tempestade tropical Tembin atingiu nas últimas horas a costa sul do Vietname.

Apesar de ter passado para a categoria de tufão, Tembin acabou por perder força na passagem pelo Mar da China e poderá mesmo dissipar-se esta terça-feira no Golfo da Tailândia.

No entanto, o mau tempo ainda se fez sentir no Vietname, nomeadamente na região de Ca Mau, no sul do país. Quase um milhão de pessoas ficaram em alerta para poderem deixar as suas casas e cerca de 70 mil tiveram mesmo de sair para serem temporariamente alojados em escolas.

Já nas Filipinas, a população tenta reerguer-se dos efeitos do Tembin, que semeou inundações e deslizamentos de terra à sua passagem.

A província de Zamboanga foi a mais afetada e as imagens recolhidas por voluntários mostram bem o caos instalado na região.

De acordo com o Centro Nacional de gestão do risco de desastres, mais de 97 mil pessoas permanecem em pelo menos 261 centros de evacuação ao longo do sul das Filipinas.

O tufão Tembin perdeu força na chegada ao Vietname e acabou por não ter o impacto que teve nas Filipinas, onde deixou pelo menos 240 mortos e um rasto de destruição.