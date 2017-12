Tamanho do texto

O sobrelotado campo de Vial, na ilha grega de Chios, alberga mais de 2 mil refugiados. Com a falta de espaço, muitas famílias vivem em tendas à volta do campo. Para controlar esta situação, que piora no inverno, a ONG "Arsis", apoiada pela Agência das Nações Unidas para os Refugiados,

aluga apartamentos na ilha.

Al Inezi Saadoun tem 60 anos. Chegou do Kuwait com a mulher, três filhos e um neto. A família viveu 20 dias numa tenda.

“Pedi aos funcionários do campo de refugiados cobertores e lençóis. Dormimos fora do campo. Choveu a noite toda e estava muito frio. Não nos conseguíamos proteger. Não podíamos fazer nada”.

Através do programa da ONG Arsis, neste momento em Chios, 54 apartamentos acolhem 239 pessoas.

Katerina Pappa é socióloga e acompanha estas famílias.

“Ter uma casa é a grande prioridade destas famílias. Quando percebemos isso, avançámos com as questões legais, como os documentos de asilo. Também tentamos tratar das questões de saúde e de enviar as crianças para a escola. Agora, é tudo diferente porque têm uma casa. Já não vivem em tendas.

A maioria das casas fica no centro da ilha para que as famílias possam facilmente ir ao médico, supermercado e a locais onde podem conviver.