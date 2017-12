Salário mínimo espanhol aumenta nos próximos três anos

O Governo espanhol chegou a acordo com os parceiros sociais para uma subida progressiva do salário mínimo durante os próximos três anos.

O Presidente do Governo espanhol, Mariano Rajoy, e a ministra do Embrego e da Segurança Social, Fátima Báñez, assinaram as medidas com os principais sindicatos e a Confederação Espanhola de Pequenas e Médias empresas, a Cepyme. O encontro teve lugar no Palácio da Moncloa.

Foi decidida uma primeira subida de vinte e oito euros. O salário mínimo em Espanha passa a ser de quase 736 euros euros em 2018.

Se no próximo ano, o salário mínimo sobre 4%, espera-se que, em 2019, a subida seja de 5% e em 2020 de 10%, até chegar a 850 euros por mês.

Um aumento condicionado ao crescimento económico

Uma subida acumulada de 19% que, no entanto, fica condicionada ao crescimento económico e à criação de emprego.

O produto interno bruto terá de aumentar plo menos 2,5%. Deverão ser criados polo menos 450 mil postos de trabalho nos próximos. De acordo com a agência europeia de estatística Eurostat, Espanha teve dos menores crescimentos de salário da zona euro nos primeiros quatro meses do ano, quando comparado com período homologo.

Espera-se que o aumento do salário mínimo decidido para 2018 beneficie cerca de meio milhão de trabalhadores.

No entanto, apenas 3,5% deste conjunto de trabalhadores se encontra inscrito no sistema espanhol de segurança social.