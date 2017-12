Catalunha vai contestar aplicação do Artigo 155

O Parlamento da Catalunha vai apresentar um recurso ao Tribunal Constitucional contra a aplicação do Artigo 155.

A proposta dos Junts pel Sí foi aprovada esta quarta-feira com 11 votos a favor, sete contra e a abstenção dos independentistas do CUP, que não reconhecem as competências do Tribunal Constitucional.

O Artigo 155 dissolveu o governo de Carlos Puigdemont e suspendeu a autonomia da região, na sequência das eleições na Catalunha no passado mês de outubro.

O Parlamento da Catalunha vai apresentar um recurso ao Tribunal Constitucional contra a aplicação do Artigo 155.

A proposta dos Junts pel Sí foi aprovada esta quarta-feira com 11 votos a favor, sete contra e a abstenção dos independentistas do CUP, que não reconhecem as competências do Tribunal Constitucional.

O Artigo 155 dissolveu o governo de Carlos Puigdemont e suspendeu a autonomia da região, na sequência das eleições na Catalunha no passado mês de outubro.

O recurso será apresentado com base na alegada ilegalidade da decisão do governo central.

Os catalães elegeram, na semana passada, o novo Parlamento.

Venceu o Ciudadanos mas os independentistas continuam com a maioria.

Os catalães elegeram, na semana passada, o novo Parlamento. Venceu o Ciudadanos mas os independentistas continuam com a maioria.