Chineses da NIO apresentam novo SUV eléctrico

Os construtores automóveis chineses querem mesmo estar na vanguarda do setor. A NIO, depois de apresentar um super desportivo eléctrico, avançou para um SUV. O ES8 chega em breve ao mercado com dois motores elétricos alimentados por uma bateria de 70 kWh e uma potência de 480 kW (equivalente a 653 cavalos).

Zhu Jiang, vice-presidente do departamento de desenvolvimento da NIO, explica que há tendência para comparar a NIO com outras marcas. Mas o carro em si, é apenas uma pequena parte de um sistema integrado composto pelo software, a "cloud", a internet e o serviço de cliente. O que faz da NIO especial é o facto de ser um produto da Internet, estamos a criar todo um sistema que se baseia à volta da satisfação do consumidor. Os produtos podem parecer semelhantes aos dos nossos concorrentes mas o nosso modelo de negócios é totalmente novo". O novo carro está equipado então com um sistema de inteligência artificial (NOMI), que adapta as funções do veículo às características de cada condutor, interagindo com este e os passageiros, graças a um conjunto de 23 sensores.

Outro dos atrativos é o preço, bem a baixo da concorrente Tesla.

O ES8 deve custar os 57 mil euros.