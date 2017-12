Estendido prazo de detenção de dois jornalistas da Reuters em Myanmar

Os dois jornalistas da agência Reuters detidos a 12 de dezembro num município no norte de Rangum, antiga capital de Myanmar, vão permanecer na mesma situação ao longo de mais de duas semanas, de acordo com o advogado dos mesmos.

Wa Lone, de 31 anos, e Kyaw Soe Oo, de 27, compareceram esta quarta-feira em tribunal. Antes de serem detidos tinham sido acusados pela polícia local de estarem na posse de "importantes documentos classificados", que terão sido obtidos através de dois agentes.

Os referidos documentos estão, ao que tudo indica, relacionados com a operação do exército realizada no norte do estado de Rakhine, no oeste de Myanmar, contra a minoria rohingya.

Caso venham a ser condenados enfrentam uma pena de prisão de 14 anos, a mesma que poderá vir a ser sentenciada aos dois agentes da polícia que forneceram os documentos e que se encontram igualmente detidos.