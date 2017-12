Turquia compra mísseis antiaéreos à Rússia

A Rússia irá fornecer quatro baterias de mísseis antiaéreos S-400 à Turquia a troco de 2,5 mil milhões de dólares. O negócio está praticamente concluído e foi confirmado por Sergei Chemezov, administrador da empresa estatal russa Rostec durante uma entrevista ao Kommersant, faltam apenas definir os detalhes do pagamento.

A Turquia torna-se assim no primeiro país da NATO a adquirir o avançado sistema de mísseis russo e a notícia não deixa de causar consternação uma vez que o S-400 não é compatível com os sistemas utilizados pela Organização do Tratado do Atlântico Norte

As primeiras entregas estão previstas para março de 2020 e confirmam o deteriorar de relações entre Ancara e a União Europeia e a aproximação de Recep Tayyip Erdoğan a Moscovo.