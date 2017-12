Vitali Mutko deixa Comité Organizador do Rússia 2018

Dois dias depois de abandonar o cargo de presidente da Federação Russa de Futebol, Vitaly Mutko deixa também a liderança do Comité Organizador do Campeonato do Mundo de 2018. O argumento utilizado foi exatamente o mesmo, Mutko pretende concentrar esforços na luta conta a irradiação de que foi alvo por parte do Comité Olímpico Internacional. Nesse sentido, já apresentou recurso no Tribunal Arbitral do Desporto.

Mutko foi considerado pelo movimento olímpico como o principal responsável pelo esquema de doping existente no país e que levou a Rússia a ser excluída dos próximos Jogos de Inverno de PyeongChang, em fevereiro.

O novo homem-forte do mundial da Rússia trata-se do antigo diretor-executivo do Comité Organizador, Alexei Sorokine.