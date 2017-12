Washington anuncia cortes no financiamento das Nações Unidas

Tamanho do texto

A embaixadora dos Estados Unidos da América para as Nações Unidas, Nikki Haley, anunciou cortes no financiamento da ONU da parte de Washignton, numa medida sem precedentes na história da Organização Internacional.

Espera-se que Washington contribua com o equivalente a menos 240 milhões de euros no período correspondente a 2018-2019.

A medida surge depois de 128 Estados membros terem votado a favor de uma condenação da ONU a respeito da decisão do presidente dos EUA, Donald Trump, em reconhecer a cidade de Jerusalém - incluída a parte anexada por Israel em 1967 - como capital do Estado hebreu.

A anexação de Jerusalém leste ou Jerusalém oriental por Israel nunca foi reconhecida pela Comunidade Internacional. Todos os países com representações diplomáticas no país têm as embaixadas na cidade de Telavive.

Washington acusa a ONU de ineficácia

De acordo com a imprensa norte-americana, Estados Unidos contribuem com 22% do orçamento das Nações Unidas, superior a cinco mil milhões de euros anuais.

A participação no orçamento da ONU é feita de acordo com a dimensão económica internacional de cada Estado membro e do peso demográfico de cada país.

Nikki Haley, a representante dos EUA na organização, referiu que a ONU se caracteriza pela sua "ineficácia" e por "gastos excessivos" e que a Admnistração Trump não iria deixar que a "generosidade do povo Americano fosse alvo de abusos".

"Esta redução histórica nos gastos (da ONU), em conjunto com outras medidas no sentido de fazer da ONU uma organização mais responsável, é um grande passo na direção certa", disse Haley.

Para além dos cortes anunciados, Washington deverá cortar 16% dos fundos destinados à UNICEF, o Fundo das Nações Unidas para as Crianças, assim como pôr termo ao financiamento dos projetos da ONU para combater as mudanças climáticas.