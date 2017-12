China constrói estrada fotovoltaica

Tamanho do texto

À primeira vista parece uma estrada normal, mas um olhar mais atento revela que estamos perante pistas fotovoltaicas. Trata-se de uma inovadora via rápida, construída em Jinan, na região chinesa de Shandong.

O pavimento é constituído por pequenos painéis solares que se estendem ao longo de dois quilómetros. A camada de cima consiste num material translúcido, com uma resistência idêntica à do asfalto, deixando passar a luz necessária para alimentar as células elétricas.

"Estou a circular a mais de 100 quilómetros por hora. Não há diferença em relação às estradas normais. A distância de travagem é praticamente a mesma", afirmava um condutor.

O calor do piso tem a capacidade de derreter gelo para reforçar a segurança dos condutores. Para além de recolher ainda informações sobre a evolução do trânsito, prevê-se que o sistema permita recarregar as baterias dos carros elétricos sem necessidade de qualquer ligação.