Controlado incêndio em Maiorca

Está dominado o incêndio florestal que deflagrou, esta quarta-feira, na ilha de Maiorca. Dezenas de bombeiros apoiados por várias viaturas estiveram envolvidos no combate às chamas em Coll de Síller, no município de Pollença.

Durante a madrugada e, por medida de precaução, 60 casas foram evacuadas. As famílias afetadas já regressaram a casa.

2017 vai ser recordado em Espanha como um dos piores anos no que toca a incêndios, sobretudo, os de grande dimensão, 53 no total.

As contas do Ministério do Agricultura, Pesca e Ambiente revelam que este ano as chamas destruíram cerca de 177 mil hectares de floresta e provocaram seis mortos, o número mais elevado ao longo dos últimos cinco anos.