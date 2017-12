Ataque suicida em Cabul faz 40 mortos

Um atentado suicida contra um centro cultural xiita, em Cabul, provocou pelo menos quarenta mortos e trinta feridos. Trata-se do segundo ataque na capital do Afeganistão no espaço de três dias, na segunda-feira um atentado junto da principal agência dos serviços secretos do país tinha provocado seis mortos.

De acordo com o ministério do Interior, o ataque teve como alvo o centro cultural Tabayan, onde decorria um seminário para debater a invasão soviética do país por ocasião do trigésimo oitavo aniversário da efeméride. Além do centro cultural, o edifício onde decorreu o atentado também albergava uma escola corânica, uma mesquita e os escritórios da agência de notícias afegã, Afghan Voice.

O ataque foi reivindicado pelo grupo Estado Islâmico, que também tinha reclamado a autoria do ataque de segunda-feira.