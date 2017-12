30 detidos em Ancara por suspeitas de ligação ao Daesh

Tamanho do texto

Em Ancara, 30 pessoas foram detidas por suspeitas de ligação ao Daesh.

Foi também aprendido material que indica que alguns dos detidos estariam a preparar ataques para as festas do fim do ano.

As detenções da madrugada desta sexta-feira, que envolveram 500 polícias, fazem parte de uma operação lançada no últimos dias para evitar ataques terroristas. Esta quinta-feira, as autoridades já tinham anunciado a detenção de 120 pessoas por todo o país.

Para os últimos dias do ano, a segurança foi reforçada com mais do dobro dos agentes nas ruas.

A Turquia não esquece o massacre na discoteca Reina. No primeiro dia de 2017, um homem entrou armado na discoteca de Istambul e matou 39 pessoas.