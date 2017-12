A China garante que não vendeu petróleo à Coreia do Norte.

É a resposta de Pequim, depois da divulgação de imagens que mostram um navio norte-coreano a receber petróleo de um navio chinês, em alto mar.

A Coreia do Sul anunciou, nesta sexta-feira, que mantém sob controlo a embarcação com bandeira de Hong Kong e seus tripulantes.

O episódio já foi comentado pelo presidente norte-americano. Na sua conta do Twitter, Donald Trump escreveu que está muito desapontado por a China permitir que entre petróleo na Coreia do Norte e que nunca haverá uma solução amigável se situações como esta continuarem a acontecer.

A porta-voz do Ministério dos negócios estrangeiros da China garante que o país sempre cumpriu as resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre A Coreia do Norte.

“Nunca permitimos que cidadãos ou empresas chinesas participassem em atividades que violam as resoluções do Conselho de Segurança.

Se, através das investigações, for confirmado que houve violação das resoluções, vamos agir de forma séria e de acordo com as leis e regulamentos.

A ONU endureceu na semana passada as sanções contra o regime de Pyongyang, incluindo a restrição do fornecimento de produtos petrolíferos.