Mais de meia centena de palestinianos feridos em dia de cólera

Os palestinianos voltaram às ruas, pelo quarto dia consecutivo, para protestar contra a decisão de Donald Trump de reconhecer Jerusalém como capital de Israel. Na Faixa de Gaza e na Cisjordânia, pelo menos 56 pessoas ficaram feridas durante os confrontos com o exército israelita.

Sexta-feira é dia de manifestações. O líder do Hamas, no poder em Gaza, lançou um apelo a para todas as semanas os palestinianos saiam à rua, na tentativa de fazer recuar o presidente norte-americano.

Segundo fontes palestinianas na Cisjordânia ocupada, os confrontos provocaram 16 feridos, seis foram atingidos por balas reais.

O dia fica, também, marcado pelo lançamento de raides aéreos na Faixa Gaza. A resposta da aviação israelita aos roquetes lançados a partir do enclave palestiniano foi confirmada por militares do Estado hebraico.

Dois roquetes foram intercetados. Um terceiro caiu em território israelita.

De acordo com as contas do exército, desde o anúncio de Donald Trump foram lançados 17 roquetes contra o sul do território de Israel, sem provocar vítimas.

Já os confrontos entre manifestantes e soldados provocaram, pelo menos 12 palestinianos e centenas de feridos.