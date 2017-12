Protestos anti-governo espalham-se pelo Irão

As manifestações anti-governo espalham-se por várias cidades do Irão.

Um dia depois do protesto que juntou centenas de pessoas em Mashad, no noroeste do pais, esta sexta-feira cerca de 300 pessoas concentraram-se na praça central da cidade de Kermansha.

As imagens divulgadas nas redes sociais mostram os manifestantes a atirar pedras à polícia que responde com um canhão de água.

A maior vaga de protestos no Irão dos últimos anos reflete o descontentamento com o aumento dos preços, com a corrupção e com os custos para o país do envolvimento em conflitos regionais como a Síria e o Iraque.