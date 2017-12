Pelo menos 10 pessoas morreram na capital do Egito depois de um homem ter entrado armado numa igreja ortodoxa e ter disparado indiscriminadamente. Para além das vítimas mortais, há registo ainda de pelo menos cinco seguranças feridos.

O atirador foi depois morto pelas autoridades. Entretanto surgiram informações sobre um segundo atacante, que foi preso pela polícia.

De acordo com as forças de segurança, este ataque podia ter sido ainda mais grave uma vez que duas bombas terão sido desactivadas perto da Igreja. Além disso, um dos atacantes tinha um cinto de explosivos que não deflagrou.

Até ao momento, ninguém reivindicou a autoria do ataque.

A comunidade cristã do Egipto tem sido frequentemente atacada por extremistas islâmicos.

O autoproclamado Estado islâmico foi responsável por vários desses atentados.

Recorde-se que em maio, num ataque a grupo de cristãos egípcios que viajava para um mosteiro, 29 pessoas morreram. Em abril, 44 pessoas perderam a vida, após a explosão de duas bombas, em duas igrejas.

As igrejas no Egito encontram-se atualmente com medidas de segurança reforçadas, por ocasião das celebrações do Natal copta, a 7 de janeiro (a maioria dos cristão do Egito são ortodoxos).