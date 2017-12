Segurança apertada na entrada do novo ano em Londres

A polícia londrina está a trabalhar para garantir a segurança na noite de fim de ano e, principalmente, durante o espetáculo de fogo-de-artifício. A informação é avançada pelo porta-voz da polícia que adianta que estão a ser postas em prática uma série de medidas de segurança de exceção:

"Haverá buscas efetivas e um regime de segurança mais apertado com barreiras físicas, agentes da polícia pela rua, mas também elementos de segurança privada identificados. Aquilo que não será visível são uma série de recursos, que trabalharão connosco para garantir a segurança deste evento", explicou Nick Aldworth, porta-voz da polícia londrina.

As autoridades locais acreditam ter aprendido com as lições do passado, ou seja, os vários incidentes, atos relacionados com o terrorismo, e que aconteceram na capital do Reino Unido.