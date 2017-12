Segurança reforçada para entrar em 2018

Segurança reforçada na Europa na contagem decrescente para a passagem do ano. Em Espanha, há por estes dias mais câmaras de videovigilância e mais policias nas ruas. A circulação de veículos pesados no centro de Madrid vai estar condicionada pelo menos até ao dia de Reis.

Um exemplo seguido pelas autoridades italianas. O contingente policial foi reforçado em Roma. Ao mesmo tempo, estão previstos mais detetores de metais na zona de acesso à área onde se vão realizar os festejos da passagem de ano. .

Londres é uma das cidades mais procuradas para entrar no novo ano. O tradicional fogo-de-artifício atraí todos os anos milhares de pessoas e a polícia britânica anunciou medidas de segurança reforçadas para a noite deste domingo.

Atenta está, também, a polícia alemã. Em Berlim ultima-se os preparativos para a dizer adeus a 2017. Na memória está ainda bem presente o ataque no mercado de Natal de Berlim no ano passado e o engenho explosivo - de fabrico artesanal - encontrado, no início do mês, no estado de Brandemburgo.

Em França os atentados terroristas já provocaram, dese 2015, mais de 200 mortos. A presença policial vai ser reforçada no centro de Paris e a circulação de veículos restringida. Tudo para que a entrada em 2018, na cidade das luzes, se faça com o pé direito.