Cosmonautas russos querem milagres em 2018

Anton ShkAplerov e Alexandr MisUrkin entram em 2018 na Estação Espacial Internacional. De um ponto qualquer do cosmos chega a sua mensagem de Ano Novo:

"No Ano Novo esperamos milagres, que os nossos desejos se tornem realidade. Nós temos sorte porque de cada vez que olhamos pela janela vemos a beleza do nosso planeta azul, admiramos o nascer e o pôr-do-sol, somos encantados pela luz das estrelas distantes no cosmos sem fim. O cosmos é realmente um milagre e hoje queremos partilhar esse milagre com vocês, queridos amigos, desejando-vos alegria e boa sorte e verdadeira saúde cósmica", desejou o cosmonauta Anton Shkaplerov.

"Que os desentendimentos desapareçam no Ano Novo, que as queixas sejam esquecidas e as discussões terminem. Que o nosso país avance e prospere. Que os vossos familiares estejam sempre perto de você. Sejam felizes, amigos! Feliz Ano Novo! - Desejou o cosmonauta Alexandr Misurkin".

Atualmente, há seis cosmonautas e astronautas na Estação Espacial Internacional que têm a possibilidade de ver nascer o ano novo em todo o planeta Terra.