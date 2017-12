Dois mortos em manifestações no Congo

Pelo menos duas pessoas morreram no Congo durante as manifestações contra o prolongamento do mandato do presidente Joseph Kabila. De acordo com a agência France Presse, eram duas crianças que faziam parte de um coro católico.

As forças de segurança dispararam tiros para o ar e lançaram gás lacrimogéneo numa igreja do centro de Kinshasa. De acordo com relatos de várias testemunhas, a carga policial foi feita em plena a missa dominical.

A oposição e sociedade civil, apoiados pela igreja católica do país, têm exigido a saída do presidente Kabila até ao final deste ano.

Foram organizados vários protestos considerados de alto risco e que foram proibidos pelas autoridades da República Democrática do Congo.