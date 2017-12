Mundo dá as boas-vindas a 2018

A Nova Zelândia cumpriu a tradição e assinalou a entrada no novo ano com um espectáculo de fogo-de-artifício, em Auckland. O país foi dos primeiros a dar as boas-vindas a 2018, pouco depois foi a vez da Austrália. De acordo com a imprensa nacional, várias pessoas tiveram de ser retiradas de uma praia depois de uma barcaça de fogo-de-artifício se ter incendiado. Um incidente, ao que tudo indica, sem consequências de maior.

No Japão, o espectáculo pirotécnico deu lugar um espectáculo mais introspectivo pintado por uma multidão de gente e dominado pelo branco.

Ao estilo norte-coreano, Pyongyang, também, divulgou imagens de uma entrada em grande no ano em que pretende reforçar a política de armamento.

Diz quem conhece que passagem de ano em Honk Kong é sinónimo de extravagância não fosse esta uma das cidades com o maior número de milionários por metro quadrado.

O sonhar alto é obrigatório e no Dubai uma tradição. As imagens são disso exemplo.

Em Moscovo, foram muitos os que se concentraram na Praça Vermelha para os festejos de Ano Novo, um evento marcado pelo reforço da segurança.