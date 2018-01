700 pessoas fogem ao Boko Haram

O exército nigeriano diz que mais de 700 pessoas, sequestradas por militantes do Boko Haram, no nordeste do país, escaparam do cativeiro.

De acordo com um porta-voz do exército as pessoas, que estariam a ser forçadas a trabalhar na agricultura para os extremistas, fugiram de diferentes lugares e dirigiram-se à cidade de Monguno, no estado de Borno. Não é claro se fugiram todas ao mesmo tempo ou não.

O exército diz que uma operação recente das Forças Armadas nigerianas, e que tinha como objetivo enfraquecer as infra-estuturas e a logística do grupo, alcançou o seu objetivo.

Em oito anos o Boko Haram matou mais de 20 mil pessoas e obrigou à fuga de cerca de 2,6 milhões.