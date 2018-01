Kim Jong-un: "Somos uma potência nuclear"

A Coreia do Norte completou em 2017 o programa nuclear, uma realidade que os Estados Unidos devem reconhecer, disse esta segunda-feira o líder norte-coreano Kim Jong-un, no discurso anual à nação.

A Coreia do Norte é, a partir de agora, uma potência nuclear, capaz de alcançar todo o território dos Estados Unidos, frisou Kim Jong-un:

"Os Estados Unidos estão ao alcance das nossas armas nucleares e o botão nuclear está sempre na minha secretária. Não se trata de uma chantagem, mas da realidade. Este ano, devemos concentrar-nos na produção em massa de ogivas nucleares e mísseis balísticos para posicionamento operacional."

Uma presidência "destabilizadora e imprevisível"

O Presidente Donald Trump criou uma atmosfera "incrivelmente perigosa" e os Estados Unidos "nunca estiveram tão próximos" de uma guerra nuclear com a Coreia do Norte, alertou, no domingo, o almirante Mike Mullen, chefe das Forças Armadas durante os mnandatos do republicano George W. Bush e do democrata Barack Obama.

A presidência Trump "é incrivelmente destabilizadora e certamente imprevisível", afirmou Mullen.