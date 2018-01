Alemanha bateu recorde de emprego em 2017

Impulsionada por uma forte recuperação na atividade comercial, a maior economia da Europa registou a maior taxa de criação de emprego desde 2007.

De acordo com os números publicados pelo Departamento Federal de Estatísticas da Alemanha, Destatis, o emprego aumentou 1,5 %. No total, foram criados cerca de 638 mil empregos no ano passado; ou seja, 44,3 milhões de pessoas com emprego em território alemão em 2017. Em 2007 registava apenas 40,4 milhões de empregados.

"O aumento da participação da população doméstica no mercado de trabalho e a imigração de trabalhadores estrangeiros compensaram um impacto demográfico negativo sobre o emprego, de modo que o número de pessoas empregadas em 2017 foi o mais alto desde a reunificação alemã", avançou o Destatis em comunicado. Em relação ao ano anterior. O desemprego desceu 4,5% em 2017.