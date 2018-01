Coreia do Sul disponível para conversações com Pyongyang

A Coreia do Sul propôs na terça-feira encetar conversações de alto nível com as autoridades de Pyongyang, no dia 9 de janeiro, depois de na mensagem de Ano Novo o líder norte-coreano Kim Jong-un ter aberto a porta ao diálogo com Seul.

"Esperamos que o Sul e o Norte possam sentar-se face a face para discutir a participação da Coreia do Norte nos Jogos de Pyeongchang, assim como outras questões de interesse mútuo, com vista a melhorar as relações bilaterais", disse o ministro sul-coreano da Reunificação, Cho Myoung-Gyon, em conferência de imprensa.

A melhoria das relações entre as duas Coreias é um objetivo que está ligado à discussão sobre o arsenal nuclear norte-coreano, ressalvou esta terça-feira o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in.

Em dezembro, Moon Jae-in disse esperar que atletas norte-coreanos participem nas Olimpíadas de Inverno em Pyeongchang, uma perspetiva que o líder norte-coreano Kim Jong-un reforçou, no seu discurso de Ano Novo.

No início de dezembro, os norte-americanos e os sul-coreanos participaram num novo exercício aéreo de larga escala, uma semana depois de a Coreia do Norte ter testado um novo míssil balístico intercontinental.