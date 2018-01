Aquisição do MoneyGram bloqueada nos EUA

A chinesa Ant Financial Services, do grupo Alibaba, renunciou a compra do sistema de transferência de dinheiro MoneyGram.

Em causa está a impossibilidade de obtenção da luz verde obrigatória do Comité para o Investimento Externo dos Estados Unidos. Este organismo é responsável por rever aquisições por parte de entidades estrangeiras que possam ameaçar a segurança nacional dos EUA.

A Ant Financial tinha concordado adquirir o MoneyGram em janeiro do ano passado, mas a venda à subsidiária do grupo Alibaba cai agora por terra apesar de as empresas anunciarem que continuarão a cooperar em iniciativas conjuntas sobre operações de remessas e pagamentos digitais.