A baleia que tinha sido salva após encalhar na praia de Monte Gordo, em Vila Real de Santo António, no Algarve, foi encontrada morta esta terça-feira, na ilha da Armona.

No primeiro dia do ano, o cetáceo da espécie cachalote, com cerca de dez metros, encalhou na praia, mas acabou de volta a águas profundas com a ajuda de um barco da polícia marítima e de populares.

A baleia parecia estar a "nadar" para uma segunda vida, mas viria a ser encontrada já sem vida um dia depois não muito longe, junto à ilha da Armona.

A carcaça do animal foi rebocada para Olhão e, após a realização de uma necropsia, foi trasladada para o Aterro do Porto de Pesca de Olhão para ser incinerada.