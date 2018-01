Berlim negoceia coligação governamental

Tamanho do texto

Angela Merkel e os seus aliados da União Social-Democrata (CSU) reunidos esta quarta-feira em Berlim, com o SPD, para o lançamento das discussões oficiais para formação do novo executivo alemão.

Definir uma posição comum face aos sociais-democratas não vai ser fácil, com o partido de Horst Seehofer a exigir o reforço do orçamento da defesa e um travão ao acolhimento de refugiados.

"Os próximos dias são muito importantes. Hoje tencionamos preparar as conversações que arrancam no domingo. A CSU quer formar um governo com o SPD e faremos tudo para conseguir acordos razoáveis.

"Se tudo correr bem nas negociações da coligação, teremos governo o mais tardar pela Páscoa, mas não nos resta muito tempo", disse Seehofer.

O congresso do SPD no próximo dia 21 decidirá se os sociais democratas integram a coligação com os conservadores.

O crescimento da Alternativa para a Alemanha de extrema-direita ameaça a posição maioritária da União Social-Democrata na Baviera, a poucos meses das eleições regionais, limitando o campo de manobra a Horst Seehofer.

Três meses depois das eleições parlamentares das quais saíu vitoriosa mas enfraquecida, Merkel está condenada a negociar terreno comum com os sociais-democratas se quiser liderar um executivo que tenha apoio maioritário no parlamento.