Brasil regista excedente comercial recorde em 2017

O Brasil registou, em 2017, o maior excedente comercial da sua história.

O país tem motivos para festejar. Fechou o ano com a balança comercial a registar um excedente de 55, 6 mil milhões de euros, um resultado 40,5% superior ao de 2016.

Segundo o comunicado do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, este é o melhor resultado anual desde que o Brasil iniciou as estatísticas sobre a balança comercial em 1989.

O Ministério justifica o bom desempenho da balança comercial do país, no ano passado, com o aumento tanto do volume como dos preços das principais exportações do país.

Em 2017, as vendas ao exterior rondaram os 181 mil milhões de euros, um aumento de 18,5% na média diária de exportações, em relação a 2016.

A China voltou a ser o principal comprador dos produtos brasileiros, em 2017, totalizando mais de 22 mil milhões de euros em compras.

Quanto às importações, o Brasil gastou, em 2017, mais de 125 mil milhões de euros a comprar produtos ao exterior.

O Governo de Michel Temer está otimista. O secretário de Comércio Exterior, Abrão Neto, estimou que a balança comercial do país deve terminar 2018 com um superavit de cerca de 42 mil milhões de euros.