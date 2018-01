Croácia e Eslovénia em disputa do Mar Adriático

A Crócia e a Eslovénia partilham o Mar Adriático, mas, a partilha não tem corrido às mil maravilhas.

Os dois países estão numa luta de meses para decidir que parte do mar pertence a cada um.

Em Junho, a discussão foi a Tribunal Arbitrário, o qual decidiu dar a maioria do territorio marítimo à Croácia, enquanto que a Eslovénia ficou com a zona mais disputada, a Baía de Piran, que abrange os dois países.

O governo croata não aceita a decisão. O ministro do interior do país disse que vai fazer tudo para que os pescadores não saiam prejudicados.

"As instituições do estado estão aqui para proteger as pessoas. Estamos aqui para proteger todos os croatas e todos os pescadores do nosso país.", disse Davor Bozinovic.

Quem fica na "corda bamba" são os pescadores, que não sabem onde é que podem atracar e vivem com o risco de pagar multa caso pesquem no sítio errado.

"Se estas multas são reais, eu não consigo pagá-las. Não tenho o dinheiro para multas destas. O que é que vai acontecer comigo e com a minha família?"

A pergunta é feita por Giuliano Vizintin, um pescador croata.

Uma discussão que vem de 2015 decidia agora pelo Tribunal.

A Eslovénia quer que a Croácia aceite essa decisão, a Croácia quer chegar a um acordo com o país vizinho.