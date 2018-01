Irão reabre fronteira com Curdistão iraquiano

O Irão reabriu, esta quarta-feira, a fronteira com o Curdistão Iraquiano, encerrada a pedido do Governo de Bagdade, após um referendo de autodeterminação, em setembro, na região, rejeitado pelo Iraque e pelos países vizinhos.

Com os postos fronteiriços de Tamarchin e Parviz Khan em funcionamento, está reaberta a totalidade da fronteira entre Irão e Iraque. A passagem de Bashmagh foi reaberta em outubro.

É por Parviz Khan que passam cerca de 50 por cento das exportações iranianas para o Iraque.

"A fronteira de Parviz Khan esteve encerrada, devido a uma decisão política, privando-nos dos nossos empregos, da nossa única fonte de rendimento. Graças a Deus, foi reaberta hoje e os motoristas começaram a transportar as mercadorias" afirma o motorista de camiões, Ribwar Ahmed.

O Governo da região autónoma do Curdistão iraquiano propôs partilhar a administração das passagens fronteiriças com as autoridades de Bagdade, rejeitando a cedência total do controlo.

As autoridades de Erbil estão perante uma crise politica, tendo enfrentado forte contestação popular, no último mês.