Petrobras: acordo milionário para encerrar ação judicial

A Petrobras fez um acordo de mais de 2,45 mil milhões de euros para encerrar ação coletiva de investidores estrangeiros na justiça dos Estados Unidos da América.

De acordo com os media brasileiros, a petrolífera estatal predispôs-se a pagar o valor àqueles que compraram ações da empresa no mercado norte-americano.

Os investidores acusam a Petrobras de enganá-los para comparem ações enquanto estava a ser montado um esquema de corrupção, que levou à desvalorização dos títulos.

Em comunicado, a empresa afirma que "este acordo elimina o risco de um julgamento desfavorável", que poderia causar efeitos materiais adversos à companhia e à sua situação financeira."

A ação foi enviada no final de 2014, a partir das revelações que surgiram no âmbito da Operação Lava Jato, que investiga uma grande rede de corrupção no Brasil, que envolve políticos e empresários.

A nota da estatal sublinhou ainda que o valor total do acordo será provisionado no balanço do quarto trimestre de 2017.

O texto divulgado pela empresa destacou que o "acordo não constitui reconhecimento de culpa ou de prática de atos irregulares pela Petrobras".

A empresa disse ser "vítima dos atos revelados pela Operação Lava Jato, conforme reconhecido por autoridades brasileiras, inclusive o Supremo Tribunal Federal".