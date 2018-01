Vaga de frio bate recordes nos EUA

Uma vaga de frio está a percorrer os Estados Unidos e as temperaturas baixas não param de bater recordes. Neve, vento frio e muito gelo estão a afetar dezenas de estados e a condicionar fortemente a circulação nas estradas.

No estado do Dakota do Sul, por exemplo, os termómetros chegaram mesmo aos 36 graus negativos, mas nem os estados sulistas fugiram ao frio. A Georgia registou também uma descida até aos -10º C. As exceções foram apenas a Florida e os estados mais a sudoeste, como a California.

Embora não haja ainda números precisos, a massa de ar polar do Ártico que percorre o país provocou já várias mortes e obrigou ao encerramento de escolas, tendo deixado 40 estados em alerta.

As autoridades norte-americanas avisaram já a população de que as temperaturas podem baixar ainda mais nos próximos dias.