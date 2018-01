Cate Blanchett preside ao júri do festival de Cannes

A atriz australiana Cate Blanchett será a 12.ª mulher a presidir ao júri do festival de cinema de Cannes.

O anúncio foi feito pela organização do festival. A 71.º edição decorre entre os dias 8 e 19 do próximo mês de maio e a atriz sucede ao realizador espanhol Pedro Almodovar.

Recentemente, Blanchett lançou, com pesos pesados do cinema como Meryl Streep ou Natalie Portman, a fundação "Time's Up." Destina-se a ajudar vítimas de assédio sexual, na sequência do escândalo que abalou o mundo da sétima arte e que envolveu o nome do produtor Harvey Winestein.

A atriz já conquistou dois Oscares.