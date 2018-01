Cinquenta e oito menores violados na época de Natal em Moçambique

Cinquenta e oito crianças foram violadas durante o período do Natal e Passagem de Ano em Moçambique. De acordo com dados do Ministério da Saúde do país africano, enviados à agência Lusa, a maioria das vítimas tinha entre 0 e 14 anos. Durante o mesmo período, entre 20 de dezembro e 2 de janeiro, as autoridades moçambicanas registaram, no total, 115 casos de violência sexual. Uma descida quando se compara com mesmo período do ano passado onde se registaram 154 casos.

O documento diz ainda que não houve registo de mortes como resultado dos casos de violência sexual.

Além disso, o Ministério da Saúde de Moçambique registou, entre 20 de dezembro e 2 de janeiro, quase 9 mil ocorrências, destas resultaram em 46 mortos, sobretudo vítimas de acidentes de viação e agressões.