Decretado estado de emergência em Nova Iorque

O mau tempo levou as autoridades do estado de Nova Iorque a decretarem o estado de emergência. A situação na costa leste dos EUA é complicada. Os ventos fortes e o enorme nevão levaram ao cancelamento de milhares de voos, todos no caso do aeroporto JFK. Situação idêntica em escolas, empresas e estabelecimentos comerciais que foram obrigados a fechar portas.

O governador de Nova Iorque explicava que não se trata de uma normal tempestade de neve já que os ventos são mais parecidos com os de um furação.