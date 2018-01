A cidade chinesa de Habin prepara-se para o 34° festival Internacional de Gelo e Neve, que inicia a 5 de janeiro.

Os artistas reuniram-se no recinto do festival para os últimos retoques nas suas esculturas de gelo. Algumas representam locais icónicos com Templo do Céu de Pequim ou a Praça Vermelha de Moscovo.

O diretor da academia de escultura local, Han Zhenkun, diz que e o tamanho das esculturas que diferencia o festival de Harbin.